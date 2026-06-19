６月１９日（金）は奴隷解放記念日（ジューンティーンス）で米国市場は休場となります。つきましては以下の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信の休止期間 ６月１９日（金）午後１１時頃から６月２０日（土）午前７時頃まで ※６月２２日（月）午前７時頃から通常通りに配信を再開いたします。 皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご了承の程お願い申し上げ