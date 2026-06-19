オーディオ総合イベント「OTOTEN2026」が開幕。6月20日、21日の2日間は従来通り入場無料の一般公開日となっている。なお、一般公開日も事前登録は必要。 ヤマハの“旅する防音室”、OTOTENに登場 ヤマハの「旅する防音室」がOTOTENに出展。1階の地上広場で体験展示を行なっている。 旅する防音室は、トレーラーハウスにヤマハの自由設計型防音室「AVITECS フリーシリーズ AFE」を組み込ん