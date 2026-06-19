19日午後、埼玉県のJR大宮駅に向け走行中の新幹線で「刃物を持っている人がいる」と110番通報があり、30代の男性が確保されました。警察やJR東日本によりますと19日午後2時すぎ、上野駅から大宮駅に走行中の北陸新幹線車内で「刃物の柄のようなものを持っている人がいる」と乗客から乗務員に通報がありました。その後、JRからの110番通報で警察官が停車中の大宮駅に駆けつけ、車内で刃物を持っていた30代の男性を発見し確保したと