アニメーション映画『時をかける少女』の公開20周年を記念した、細田守監督の映像世界が体感できる展覧会『細田守の原点/展』が開催。開幕前日の19日、内部の様子がメディアに公開されました。この展覧会は、今なお多くのファンを生み続けている『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテやレイアウト、原画、背景美術などの制作資料300点以上を集め、細田監督の原点ともいえる作品たちを