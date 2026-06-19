「オリックス６−５西武」（１９日、京セラドーム大阪）西武が延長戦の末に敗れ、連勝が２で止まった。１点リードの九回に６番手の岩城が太田に同点ソロを被弾。５−５の延長十回に７番手の浜屋が捕手の古賀悠の捕逸二つが絡んで１死二、三塁のピンチを背負うと、太田に決勝打を浴びた。先発の高橋光は５回６安打２失点だった。打線は初回に平沢の左犠飛で先制。１−２の五回にはカナリオの左前２点打で逆転。３−２の六