「オリックス６−５西武」（１９日、京セラドーム大阪）オリックスがサヨナラ勝ち。５−５の延長十回１死二、三塁、太田が右中間へ決勝タイムリーを放った。１点を追う九回１死、太田が西武・岩城から右越えに４号同点ソロを放った。打線は同点の四回に若月の右前適時打で一時勝ち越し。２−５の六回には代打・杉本の右前適時打、山中の中前適時打で２点を返した。先発のエスピノーザは６回７安打５失点。２−１の五回