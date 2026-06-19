「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）広島・名原典彦外野手（２５）が試合の流れを分けたプレーを猛省した。四回１死で迎えた第２打席に相手先発・吉村から意表を突いたセーフティーバントを決め、チーム初安打で出塁。その直後、次打者・菊池への初球を投じる前にけん制でタッチアウトとなった。新井監督がリクエストを要求するも、判定は覆らず。「僕のボーンヘッド。投手の動きを見ちゃって、ワンテンポ遅れてし