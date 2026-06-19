関西テレビ（カンテレ）の岡宏幸社長（５７）が１９日、大阪市内の同局での夏季社長会見に出席した。岡氏は２４年１２月に発覚したフジテレビの一連の問題を受け、２５年４月に辞任した前社長の大多亮氏の後任として同年６月に社長就任。「当社といたしましても、広告収入への影響やコンテンツ制作、取材活動において想像以上の影響があった」としながらも「決算は少し良くなかったという報告をしましたが、想定を上回る結果。