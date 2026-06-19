10回、サヨナラ打を放ち喜ぶオリックス・太田＝京セラドームオリックスが延長十回にサヨナラ勝ち。九回の土壇場で同点ソロ本塁打を放った太田が今度は決勝の適時打を放った。6番手のマチャドが今季初勝利。西武は六回から継投策。6番手の岩城が追い付かれ、浜屋が最後に打たれた。