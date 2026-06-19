中日３−２巨人（セ・リーグ＝１９日）――中日が競り勝った。二回、村松の適時打と田中の犠飛で２点を先取し、三回に石伊のソロで加点。巨人は五回に岸田の２ランで追い上げたが、序盤の逸機が響いた。◇阪神１１−３ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１９日）――阪神が１３安打で大勝。一回に佐藤の適時二塁打、坂本の２ランなどで５点を先行。終盤は大山の２打席連続本塁打などで突き放した。ＤｅＮＡは投打がかみ合わず。◇ヤクル