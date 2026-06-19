オランダを訪問中の天皇皇后両陛下は国王夫妻にお別れの挨拶をされました。両陛下は19日、ウィレムアレクサンダー国王夫妻と共に王妃が支援する小児がんセンターを視察されました。国王：来てくれて本当に良かったよ！皇后さま：ありがとう国王：無事にお帰りくださいね！もちろんベルギーも良い旅を！王妃：安全な旅を！お気を付けて！オランダ日程の最終日を迎え、見送る国王夫妻に陛下は「サッカーを一緒に観られてうれしかった