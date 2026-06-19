『チェンソーマン 刺客篇』の新PVが公開された。 参考：『チェンソーマン 刺客篇』注目ポイントを整理『レゼ篇』の大成功から期待が高まる理由 『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ+』（集英社）にて2018年から2026年まで8年にわたり連載され、累計発行部数3,600万部を突破している藤本タツキによる人気漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでな