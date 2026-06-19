娘がいじめに…？▶▶この作品を最初から読むある小学校で起きた、小学6年生の児童が学校の屋上から飛び降りる事件。転落した児童はかつて娘を不登校に追い込んだいじめっ子で…。屋上から転落し、命をとりとめたものの意識不明の重体となったのは、紫村俊介という小学6年生の男子児童。その現場に残されていた「遺書」からは、4名の児童の名前が出てきました。その一人として名前が上がったのが、クラスメイトの青空茜