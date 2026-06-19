HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ハマド メジェドビッチ] 1 - 2 [ウーゴ ユンベール] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス2回戦で、ハマド メジェドビッチとウーゴ ユンベールが対戦した。 第1セットはハマド メジェドビッチが6-2で先取。第2セットはウ&#