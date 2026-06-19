オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国王夫妻とともに小児がんセンターを視察されました。天皇皇后両陛下は現地時間の19日午前、オランダのユトレヒトにある「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」を訪れ、国王夫妻の出迎えを受けられました。エントランスホールでは患者の子どもたちや家族、職員らが大勢出迎え、皇后さまと王妃は2人の女の子から花束を受け取られました。皇后さまに花束を渡したのは、オランダ在住でこ