「ちょっと遅れます」、「ちょっと一杯」。その“ちょっと”…あなたにとって何分?何時間ですか?【表で見る】「朝イチ」は何時？世代で違うアンケート結果「少し早め」は何分前?「朝イチ」は世代で変わる?南波雅俊キャスター:シチズン時計の調査によると、「ちょっと遅れる」の平均は“21分”だそうです（期間:2026年4月3日〜6日、対象:20〜50代以上 400人）。では、「少し早め」といったら何分前なのでしょうか。調査結