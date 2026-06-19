俳優の西野七瀬さん（32）が18日、映画『免許返納!?』の公開前夜祭に登場。西野さんが恥ずかしくなったエピソードを明かしました。映画『免許返納!?』（6月19日（金）全国公開配給：東映）は、舘ひろしさん（76）演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。西野さんは、南条を支えるマネージャー、川奈舞を演じます。イベントには西野さんの他に、舘さん、黒川想矢さん（16）、八嶋智人さん（55）、河合