イギリスのスターマー首相への辞任圧力が強まる中、18日に議会の補欠選挙が行われ、次の首相候補として注目されているバーナム氏が、勝利し、国政に復帰しました。党首選になれば有力候補になるとみられます。イギリスで18日、議会下院の補欠選挙が行われ、与党・労働党のアンディ・バーナム氏が勝利しました。バーナム氏は「政治が機能していない。今回の選挙が転機になるかもしれない」と述べました。イギリスでは5月の統一地方