「生チョコ」「生キャラメル」「生ドーナツ」に「生ビール」。「生○○」になぜ私たち日本人は惹かれるのでしょうか?「生○○」は40年ほど前からあるそうで、スーパーにも「生」があふれていました。【写真で見る】驚き！「食用こんにゃく」でできたタオル“生○○”のトレンドはコンビニスイーツにも！新鮮市場 東本郷店見崎弘之 副店長「あった！生モッツァレラ。サラダにおいしいです 」「広告の品、生しょう