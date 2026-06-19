【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフのメジャー第3戦、全米オープン選手権は19日、ニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGC（パー70）で前日に日没順延となった第1ラウンド残りが行われ、松山英樹と久常涼は71で30位だった。首位は64をマークしたウィンダム・クラーク（米国）。75の佐藤大平は110位、77の大西魁斗は128位、78の大岩龍一は139位となった。引き続き第2ラウンドを実施。