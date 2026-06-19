◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・村上頌樹投手（27）は7回3失点と粘って、今季6勝目をつかんだ。「役割は果たせましたけど、反省しないといけない場面がある」悔やんだのは2回に浴びた一発だった。1死から宮崎に右翼席へのソロを被弾。少し高めに浮いた変化球を捉えられ「高さを間違えてしまったので、そこは注意していかないといけないなと思います」と次戦を見据えた。3回にも2点を失ったが