SixTONESの松村北斗さんが6月18日に31歳の誕生日を迎え、ドラマの撮影現場でサプライズセレモニーが行われました。松村さんが主演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。室内での撮影の合間に松村さんが休憩から戻ると、部屋にはドラマのタイトルが記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが。金色の“6.18”バルーンで華やかに彩られた様子を目にした松村さんは、開口一番「わー、すごい！」と満面