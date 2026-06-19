Netflixにて配信中のアニメ映画『超かぐや姫！』が、9月18日より特別フォーマットで上映されることが決まった。併せて、特別フォーマット版特報が解禁となった。【動画】かぐやたちがパワーアップして劇場に帰ってくる！『超かぐや姫！』復活上映特報本作は、夢と希望の集まる仮想空間ツクヨミを舞台に、少女たちの出会いと別れを描く、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。今より少しだけ先の未来。都内の進学校に通