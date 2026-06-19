usagi原作の『地元最高！』をMAPPAがアニメ化、Netflixにて世界独占配信されることが決定し、ティザービジュアル、ティザーPVが解禁された。【動画】本作のファンであるaikoの「milk」にのせた『地元最高！』ティザーPVSNSで連載され、かわいい絵柄とは裏腹にこの世の罪悪を集めて煮込んだような環境のストーリーが話題を呼んでいる同名漫画（usagi／彩図社刊）をアニメ化。制作はアニメスタジオMAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨