第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の広島大会の組み合わせ抽選会が１９日、行われた。７月４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２８日に行われる。４連覇が懸かる広陵は、１４７キロ右腕・柴田、１４３キロ左腕・片寄を擁し、打線も強力で優勝候補筆頭。センバツ出場の崇徳は徳丸、新村瑠の強力バッテリーが成長し、５０年ぶり夏聖地の夢をかなえたい。名門・広島商や５９年ぶり春県Ｖの呉