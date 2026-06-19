◆米男子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米オープン第２日（１８日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）前日に日没順延になった第１ラウンドの残りが行われ、松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝と久常涼（２３）＝ＳＢＳホールディングス＝は１オーバー７１で３０位発進となった。トップとは７打差。佐藤大平（３２）＝クリヤマホールディングス＝は７５で１１０位。大西魁斗（２７）＝フリ