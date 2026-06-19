◆パ・リーグオリックス６×―５西武（１９日・京セラＤ）＝延長１０回＝西武が今季２戦１５イニング無得点と苦戦していたエスピノーザから５得点を挙げるなど優位に進めたが、延長１０回サヨナラ負け。リーグ戦再開初戦は黒星スタートとなった。このカード９連敗中の先発・高橋光成投手は制球に苦しみながら今季最短の５回２失点で降板。それでも８勝目の権利を手にして、救援陣に託した。５回１０２球を投じ、６安打３四球