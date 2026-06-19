「オーディション審査」などとウソを言って、女性の下着姿を撮影したとして逮捕された男性が不起訴処分になりました。去年、「有名下着ブランドのオーディション審査」などとSNSでウソを言って呼び出し、女性2人の下着姿を撮影したとして2月に逮捕された38歳の男性について、東京地検は19日付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由について「関係証拠を踏まえた結果」としています。