18日、神奈川県小田原市は昨年11月に死亡した身寄りのない生活保護受給者の死亡届の提出を半年以上にわたって怠り、遺体は火葬されないまま、葬儀会社に保管されていたことがわかった。 報道によると、昨年11月30日に小田原市内に住む生活保護受給者の80歳代男性が自宅アパートで死亡。小田原警察署は12月5日に市への死亡関係書類を提出したが、生活援護課の職員が男性の書類を止めてしまい死亡届を出さずに「居所不明」と