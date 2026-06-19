◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）阪神・森下翔太外野手が、リーグ単独トップとなる16号2ランを放った。「甘く入った変化球。いい感じに角度を出しながらの本塁打は久しぶりに打てた」8―3の9回無死三塁。外角チェンジアップを強振すると、白球は左翼席中段に飛び込んだ。「得点圏に走者が進んだので。外野フライでもという意識がゾーンを上げられた要因」と相手の暴投で三塁まで進んだ中野に感謝しつつ