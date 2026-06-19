19日、レバノン南部ナバティエ近郊から見える、イスラエルの攻撃後に上がる煙（ロイター＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】イスラエル軍とレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラが交戦を続ける中、米政府当局者は19日、共同通信の取材に対し、イスラエルとヒズボラが現地時間同日午後4時（日本時間午後10時）からの停戦で合意したと明らかにした。米国とカタールが、イランの協力の下で仲介したとしている。詳細は不明。イ