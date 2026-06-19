【ユトレヒト＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１９日、アムステルダム近郊のユトレヒトにある「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」を訪問された。同センターは、欧州最大の小児がんの治療・研究拠点で、世界の医療機関と連携して新たな治療法の開発なども行っている。車で到着した両陛下は、ウィレム・アレキサンダー国王とマキシマ王妃と一緒に施設に入り、患者の子供やその家族、スタッフから大