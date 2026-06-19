テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が１６日に放送された。タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。この日は、とんねるず・木梨憲武をゲストに迎えた。若槻は「初めて、このツーショット見る方もいると思うんで…」と大物ゲストとの親交を紹介。「憲さんが個展というかやってるんですけど。アート展。そのアート展の音声ガイドのオファーが憲さんから来たんです。ＤＭで…」と驚きを振り返