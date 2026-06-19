◇パ・リーグオリックス6―5西武（2026年6月19日京セラドーム）オリックスがチーム一丸で首位の西武に今季4度目のサヨナラ勝ちを収めた。1点ビハインドで迎えた9回に打線が奮起。西武の抑え・岩城を攻め、1死から太田が右翼へ起死回生の4号ソロを放ち同点。続く10回1死二、三塁から、またしても太田が浜屋の直球をとらえて右中間に弾む執念のサヨナラ打を放った。チームは負ければ4位転落の危機をしのぎ、今季京セラド