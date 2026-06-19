「夫は空気みたいな存在。一緒にいるのが嫌なわけではないけれど、介護状態になったら、逃げたくなるかもしれない。好きとかいう気持ちはなくなってるんでしょうか」夫婦仲相談所には、こんな漠然とした相談がとても多く寄せられます。浮気発覚、借金があった、などの明確な夫婦危機ではありません。けれど、毎日の小さな違和感が積もって、ある日ふと「この人と死ぬまで一緒にいるのかな。それ、イヤかも」と思ってしまうのです。