元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あのベテラン芸人の“忍耐力”に驚く場面があった。東京都足立区にある焼肉の名店「スタミナ苑」を訪れた宮迫だったが、そこで待ち受けていたのが「ダチョウ倶楽部」の寺門ジモンだった。宮迫を見るなり、ジモンは「遅いよ!俺は10時半から並んでんだよ。（撮影時点で）4時間半並んだよ。『タイタニック』2回見れたよ」と驚きの告白。これを聞