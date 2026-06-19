女優の長谷川京子（47）が19日までに自身のインスタグラムを更新。自宅でのオフショットを公開した。「家にいても、ちょっとのお洒落とちょっとの緊張感は持っていたなと思います」と書き出した長谷川。自宅のキッチンでくつろぐ姿をアップした。「日常の中の、非日常」とコメント。ファンからは「綺麗さと可愛さが増し増しになっていってる！」「可愛い、素敵です」「お家の中でも京子さん素敵です」などのコメントが寄せ