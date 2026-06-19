競泳女子２００メートル背泳ぎで優勝し、表彰台で笑顔を見せる日大藤沢・門間＝横浜国際プール 第６４回県高校総体兼全国高校総体（インターハイ）県予選会は１９日、横浜国際プールで競泳が行われ、女子２００メートル背泳ぎは１年生の門間椎南（日大藤沢）が２分１５秒０７で優勝した。男子１００メートル自由形は山田将大（湘南工大付）が５０秒４８で制した。