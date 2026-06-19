ボートレース蒲郡の「トランスワードトロフィー２０２６」は１９日、準優勝戦が行われた。下寺秀和（３３＝広島）は９Ｒで逃げ快勝、当地２回目となる優出を決めた。「準優は回り過ぎだったけど、それでも進んでいた。出足、行き足が良くて、今節でははいい方。チャンスのある足」と５８号機は舟足は上々だ。今年は前節までに８優出２優勝。さらに準Ｖが４回、３着１回と優勝戦で好走が光る。２０２６年後期適用勝率は７・１