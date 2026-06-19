阪神は１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）に１１―３で大勝し、２連勝。敵地で相川ベイをフルボッコにし、リーグ戦再開となった一戦を幸先よく白星で飾り、ヤクルトと同率の首位の座にカムバックした。７回を５安打３失点に抑えた村上が６勝目をマークした。交流戦では６勝１２敗の９位と大苦戦したが、セ界の戦いに戻ればこちらの土俵だ。初回に４本の長短打と四球なども絡め、幸先よく５点を先制すると中盤以降も中押し点→ダメ押し