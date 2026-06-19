【モデルプレス＝2026/06/19】お笑いトリオ・ハナコの岡部大（37）が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。第2子誕生を報告した。【写真】ハナコ秋山、第2子誕生報告時に投稿 高クオリティの自作イラスト◆岡部大、第2子誕生を報告岡部は「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康です」と第2子誕生を報告。「『みんなでドンジャラ』を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」とユーモアたっ