俳優の森田剛さん（47）が映画『見上げてごらん』（10月30日公開予定）で主演することが発表され、作品への思いについてコメントを寄せました。映画は、巨匠マンガ家のアシスタントを長年務める42歳の土屋輝一が主人公。マンガ家デビューした後輩や、別居中の有名声優の妻にモヤモヤしながら、娘とも気持ちがすれ違う日々を送る中で、ある“仲間”と臨むマンガ企画が舞い込むという、迷えるオトナたちの物語です。監督を務めるのは