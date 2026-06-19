女性ボーカルグループ・ＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ（リトグリ）が１９日、東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場で、フリーライブを開催。会場に詰めかけた約３０００人がリトグリの歌声に酔いしれた。ライブでは、メンバー・かれんの「新宿のみなさん楽しんでいきましょう！」のかけ声とともに、代表曲「世界はあなたに笑いかけている」で幕開け。ＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」の挿入歌「一輪」、アニメ「本好きの下