「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは、阪神打線に２桁失点を喫する大敗で、借金は今季ワーストの「１１」に膨れた。先発の石田裕が誤算で、５回を自己ワーストの７失点ＫＯ。初回に４本の長短打でいきなり５点のビハインドを背負い、これが大きく響いた。味方打線が奮起し２点差に迫ったが、五回に佐藤輝の適時安内野安打などで２点追加を献上し、突き放された。相川監督は「（石田裕が）もうひ