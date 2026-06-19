◇セ・リーグ巨人2―3中日（2026年6月19日東京D）巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸投手は先発したが5回5安打3失点で6敗目を喫し「慎重になりすぎた部分は少しあったかなと思います」と振り返った。持ち味の制球力に苦しんだ。2回無死一塁から連続四球を与えて満塁。その後、村松に先制右前打を浴びると、田中にも左犠飛を許した。3回1死からは石伊に左越えソロを被弾。4四球と苦しみ「ボールの状態も前回に比べてやっ