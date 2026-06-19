◇セ・リーグ巨人2―3中日（2026年6月19日東京D）「8番・右翼」で先発出場した巨人・増田大輝内野手がプロ11年目で初の猛打賞を記録し「その1本目が1打席目に出てくれたので、2打席目、3打席目っていうのは凄い気持ちは楽に打席に立てることはできました」と振り返った。完璧に相手先発左腕・金丸を攻略した。2回2死から左前打。4回2死からも右前打とすると、6回2死から中前打を放ち3安打をマークした。しかし、1点を