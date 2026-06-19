「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）広島が守備の乱れが絡んで、大敗を喫した。新井貴浩監督（４９）は、「ミスが絡むと大量失点につながる」と試合を総括した。四回に悪夢が待っていた。先発・ターノックが無死一、三塁のピンチを招く。内野が中間守備を敷く中、武岡の高く弾んだ打球を遊撃・小園が処理し、本塁へ送球するも一塁側にそれて三走・オスナが先制のホームイン（記録は野選）。続く吉村の三塁前へのバン