気温と湿度が高い梅雨時は、食中毒の原因となる細菌が増えやすく、注意が必要です。家の中に潜む“意外なリスク”、その対策を取材しました。【写真を見る】食中毒の危険性大！キッチンで“菌の中継地点”になっていた意外な場所梅雨に急増する細菌性食中毒キッチンのどこを掃除する?日比麻音子キャスター:ジメジメ暑い日々が続くなかで気をつけたいのが、食中毒への対策です。厚労省の発表によると、保健所が確認している範囲