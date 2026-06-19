私はメグミ。夫のユウジも加わり、小2の息子、カイトに「女なのに」という言葉に隠れた、「見えない壁」について話しました。相手を最初から「できない側」だと決めつけることが、どれほど失礼で相手の努力を無視する行為か。ハンバーグ作りで感じた悲しみとユウジの言葉が繋がり、カイトは自らの偏見にハッと気づいた様子でした。性別ではなく、その人自身の頑張りを敬うこと。大切な学びに触れ、一歩大人に近づいたように見える