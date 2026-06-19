今年もやはりクマへの注意が必要です。専門家は、今年はクマのエサとなるブナが大豊作の年だとした上で、ブナの実がなる前の8月ごろまでは人里へのクマの出没に警鐘を鳴らします。 去年、新潟県内でも出没件数が過去最多を更新したクマ。 【うぃるこ山本麻希 代表】 「人間では逃げられないと思う」 こう話すのは、うぃるこの山本麻希代表。 福島では6月に入り男女4人がクマに襲われケガをしていますが、クマと遭遇した際慌